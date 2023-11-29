تيبازة: تفكيك شبكة إجرامية منظمة دولية

فككت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، بحر هذا الأسبوع، شبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمخدرات الصلبة، وأوقفت 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (21سنة و59 سنة).

أفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم أن القضية جاءت، إثر معلومات مفادها وجود نشاط لأشخاص يقومون بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التحريات التي قام بها محققو ذات الفرقة تحت إشراف النيابة القضائية المختصة أسفرت عن تحديد وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي و06 من شركائه، مع ضبط وحجز 17.5 كلغ من القنب الهندي، 1850 قرص اكستازي و79 غرام مسحوق اكستازي، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية قدرت بـ 946 مليون سنتيم و15130 أورو، خمس (05) مركبات سياحية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بتاريخ 28 نوفمبر 2023، عن قضية حيازة المخدرات والمخدرات الصلبة من أجل البيع، السمسرة والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مع العود.