البليدة: جريمة قتل تنكشف بعد 15 سنة من ارتكابها

اعترف أحد المتهمين على هامش محاكمته في قضية الحيازة و المتاجرة في المخدرات، و التي شهدتها إحدى قاعات محكمة الجنايات في البليدة، مطلع الأسبوع الجاري، بوقوع جريمة قتل، و مكان دفن الضحية، و الذي اختفى منذ العام 2008 دون أثر أو مؤشر .

الحقيقة الصادمة ، والتي أدهشت و صدمت هيئة المحاكمة، خاصة و أن موضوع الجريمة كان يعني جرم المتاجرة في الممنوعات ، بينت في اعتراف المتهم، أن فيه جريمة قتل أخرى وقعت منذ 15 سنة ، بسبب خلاف شهده و حضره أطراف آخرين، بمن فيهم المتهم الماثل في القضية الجارية، و أن الضحية تم دفنه بأحد المساكن في الشفة ، ليظل حلقة غامضة حول أمر اختفائه منذ ذلك الوقت، ليفتضح كل شيء في محاكمة لا علاقة لها بالجريمة، أين تم الأمر بفتح تحقيق مع جميع الأطراف المشتبه فيهم ، على أمل محاكمتهم لاحقا .