غليزان: سراق في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص تورط في قضية السرقة من داخل محل تجاري، وهذا على إثر تلقي شكوى من الضحية مفادها تعرض محله التجاري للسرقة من قبل شخص مجهول والتي طالت جهاز حاسوب محمول، وهاتف نقال، وجهاز خاص بكاميرات المراقبة،بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وعلى الفور بعد تكثيف الأبحاث والتحريات،تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه والذي كان بصدد بيع المسروقات ليتم استرجاعها.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم ضبط وحجز داخل غرفته على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

وفي نفس السياق تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر من توقيف 03 أشخاص عن قضية السرقة بالتعدد،وإخفاء أشياء مسروقة من محل تجاري حيث طالت 03 قارورات غاز البوتان بالإضافة إلى مجموعة من الأغراض و الأواني المنزلية التي يستعملها في المحل.

وقد تم تقديم الجناة أمام وكيل الجمهورية.