الجلفة: توقيف 04 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجلفة، بحر هذا الأسبوع، من شل نشاط شبكة إجرامية تتكون من04 أشخاص، تنشط في مجال المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية، وتحجز أزيد من 58 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين 300 ملغ).

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، جاءت على إثر معلومات مفادها إدخال شحنة من المؤثرات العقلية لمدينة الجلفة، التحريات التي قام بها محققو ذات الفرقة، أفضت إلى تحديد وتوقيف المشتبه فيهم، كما أسفرت عملية تفتيش شاحنة ذات مقطورة من شل المخطط الإجرامي المنتهج من قبل عناصر الشبكة، والمتمثل في تمويه كمية المؤثرات العقلية (58140 كبسولة بريغابالين) داخل عجلات الطوارئ بمقطورة الشاحنة، و حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدربـ 196000.00 دج .