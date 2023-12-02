مستغانم: تحويل 211 دراجة نارية إلى المحشر

سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية مستغانم خلال شهر نوفمبر الحالي تحرير 384 مخالفة مرورية للدراجات النارية لانعدام شهادة التأمين، ورخصة السياقة، وتم توقيف 269 دراجة نارية، وتحويل 211 دراجة إلى المحشر البلدي.

وتأتي هذه الحصيلة ضمن الحملة التي شنتها المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فروعها بأمن الدوائر والحواضر لوضع حد لحوادث المرور، حيث أحصت ذات المصلحة 07 حوادث مرور جسمانية، من بينها حادث مميت نتج عنهم قتيل وستة جرحى والمتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية بالإضافة إلى الاعتداءات والسرقات باستعمال الدراجات وإقلاق راحة المواطن من خلال الضجيج .