حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة

خلال الفترة الممتدة ما بين 02 الى 03 ديسمبر 2023 سجلت وحدات الحماية المدنية 2490 (أي تدخل كل 34 ثانية)، منها 1593 إجلاء صحي و 355 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق و كذا الأجهزة الأمنية.

في سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 153 تدخل على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 02 شخصين و إصابة 163 أشخاص آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم الى المصالح الاستشفائية.

إلى جانب هذا، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخص مختنقين بغاز احادي الكربونCo المنبعث من مختلف وسائل التدفئة، في كل من ولايات البيض 11 شخص ، سطيف 02 شخصين ، النعامة 06 أشخاص وخنشلة 01 شخص ، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة إلى المؤسسات الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 04 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايات ميلة ، سيدي بلعباس ، قسنطينة وبجاية ، أدت هذه الحرائق إلى إصابة 02 شخصين بحروق سطحية بولاية ميلة ، وكذا 01 شخص له بداية اختناق جراء الدخان بولاية قسنطينة، إلى جانب 02 شخصين لهم صعوبة في التنفس جراء الدخان بولاية سيدي بلعباس تم تقديم الإسعافات الضرورية في عين المكان وتحويلهم الى المراكز الصحية المحلية .

للعلم، تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة من اجل عملية البحث عن تائهين على مستوى قمة تيكجدة بالمكان المسمى بلالة خديجة بلدية الأصنام دائرة بشلول، أين تم العثور على 48 ضحية تائهة في حالة جيدة ، عملية البحث عن التائه الاخير متواصلة ، تم تسخير إمكانيات بشرية و مادية هامة للحماية المدنية خاصة الفرق المتخصصة للبحث والإنقاذ في المناطق الوعرة و كذا الفرق الكلاب المدربة التي تم جلبها من ولايات تيزي وزو، المدية و الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل الدار البيضاء لأجل تدعيم عمليات البحث و الإنقاذ .