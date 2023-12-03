وفاة ثلاثة أشخاص بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا57د لأجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الأول لبناية سكنية ذات طابق بحي 124 مسكن بلدية و دائرة مقرة.

وقد خلف الحريق وفاة طفل وجد متفحما داخل الشقة، حيث سخرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف وشاحنة خزان الماء.

من جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا34د، من اجل حادث تصادم بين سيارة و شاحنة متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ، بلدية أولاد عدي القبالة و دائرة أولاد دراج، حيث خلف الحادث وفاة شخصين متفحمين داخل السيارة.