سيدي بلعباس: عملية أمنية تطيح بمبحوث عنهم

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين قوات الشرطة لأمن ولاية سيدي بلعباس و أفراد الدرك الوطني مع نهاية الأسبوع الفارط عن إلقاء القبض على 44 شخص كانوا محل بحث من طرف الجهات القضائية، على خلفية تحويل 335 شخصا من أجل دراسة حالتهم في أعقاب عملية شرطة واسعة النطاق شملت مجموعة كبيرة من أحياء عاصمة الولاية بعد تسخير تعداد بشري ومادي هام في إطار محاربة مختلف أشكال العنف والإجرام في الوسط الحضري.

وكانت ذات العملية قد مكنت أيضا من حجز ما يقارب 100 وحدة من المشروبات الكحولية إضافة إلى 15 قطعة مخدرات مهيأة للبيع ناهيك عن 79 قرص صيدلاني ذات خصائص مؤثرة عقليا ، مع الإشارة أيضا إلى توقيف 15 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأصناف كان أصحابها يستعملونها بدون وثائق وبدون إحترام أدنى معايير السلامة المرورية بالتزامن مع تنقيط ومراقبة أكثر من 75 مركبة.