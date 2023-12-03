والي المدية يقوم بزيارات فجائية للبلديات

باشر اليوم جهيد موس والي ولاية المدية سلسلة زياراته الميدانية التي كانت هذه المرة وعلى غير العادة فجائية التي تفقد فيها مختلف المشاريع التنموية الجاري انجازها للوقوف على سير اشغال انجازها ، ويكفي القول للدلالة على ذلك انه بعد اشرافه على الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، شدر المسؤول الاولى على الجهاز التنفيذي الرحال الى بلديات قصر البخاري ، اولاد عنتر بوغار و أم جليل ،سغوان ، اين وقف على مدى احترام اجال انجاز بعض المشاريع تنموية

و رغم ان المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي يحرص يوميا على المعاينات الميدانية للعديد من المناطق الا ان قطاع التربية يبقى احدى اولوياته في خرجاته الميدانية اذ كثيرا ما يخرج عن اطار الزيارة ويتفقد المدارس الابتدائية للاطمئنان على ظروف تمدرس التلاميذ خاصة فيما يتعلق بالاطعام وضرورة التاكد من تقديم الوجبات الساخنة للتلاميذ.