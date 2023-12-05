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مجتمع

اضطراب جوي يجتاح هذه الولايات

5 ديسمبر 2023 ()
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أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشرق وغرب الوطن

وأوضح ذات المصدر، إلى أن الأمطار الغزيرة  ستمس كل من ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وذلك بداية من صباح اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.

من جهة أخرى توقعت ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، معسكر.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم على كل من ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف.

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