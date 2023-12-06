غليزان: وضع حد لشبكة تتاجر في الأسلحة النارية

وضعت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالأسلحة والذخيرة وحجز 3 بنادق صيد وبندقية مضخية و 16728 خرطوشة من مختلف العيارات وكمية من مادة البارود ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 237 مليون و 800 دينار.

وجاءت هاته القضية على أثر ورود معلومات تفيد بحيازة شخصين على أسلحة نارية وكمية الذخيرة الحية دون رخصة لغرض بيعها بطريقة غير قانونية. وبعد تسطير خطة عمل والتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيهما وفتح تحقيق في القضية. ثم إحالة المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.