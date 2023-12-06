سيدي بلعباس: توقيف 11 مشتبها فيه بترويج "الكوكايين"

أحكمت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية قبضتها على ما يعادل 11 غراما من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين" إضافة إلى 4 آلاف قرص مهلوس من مختلف الأنواع

وذلك على خلفية تنفيذ فرق أمنية مشتركة لخمس عمليات نوعية مكنت من توقيف 11 مشتبها فيه مع ضبط قيمة مالية مقدرة بـ 33 مليون سنتيم اعتبرت من عائدات ترويج السموم. وجاءت العمليات المنفذة من قبل كل من فرقة البحث والتدخل وفرقة مكافحة المخدرات إضافة إلى أفراد الأمن الحضري الـ 12 إثر استغلال معلومات كانت قد أفادت بوجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية عبر عدة نقاط من مدينة سيدي بلعباس "ما عجل بفتح تحقيقات ومباشرة تحريات أفضت إلى تحديد هويات المشتبه فيهم قبل الشروع في توقيفهم تباعا.

يذكر أن المشتبه فيهم قدموا جميعا أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.