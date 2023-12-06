القبض على لصوص المحل التجاري بالعلمة

تمكن عناصر أمن دائرة العلمة نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرم السرقة من داخل محل تجاري واسترجاع أموال مسروقة، فاقت قيمتها مليار و200 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بأمن دائرة العلمة لشكوى من طرف مواطن تعرض محله التجاري للسرقة طالت مبلغا ماليا معتبرا. على إثر ذلك باشر عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة تحريات حثيثة، تكللت بتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم حيث تم استرجاع مبلغ مالي مسروق قدر بـ 305 مليون سنتيم من منزل المشتبه فيه الأول مع استرجاع سيارة من نوع Audi S3 تم اقتناؤها من طرف المشتبه فيه الثاني من عائدات السرقة بقيمة 420 مليون سنتيم، فيما اعترف المشتبه فيه الثالث أنه اشترى منزلا بقيمة 480 مليون سنتيم بعد تقاسم المبلغ المسروق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة المختصة بالعلمة عن جناية السرقة الموصوفة والمقترنة بظروف الليل، التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة....