القبص على 13 شخصا متورطين في عمليات السطو

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لـ"اخبر" أن شرطة العاصمة تمكنت من الإطاحة بـ13 شخصا ينشطون في عصابات إجرامية، كانت وراء عمليات السطو التي طالت شركة خاصة للبريد السريع بالقبة، ومحلات تجارية ومنازل بكل من الشراقة ودالي إبراهيم، مع استرجاع المسروقات التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من 2 مليار و200 مليون سنتيم.

ساعات قليلة بعد عملية السطو التي استهدفت شركة خاصة للبريد السريع بالقبة يوم 02 ديسمبر 2023، تمكنت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بسيدي امحمد، من توقيف منفذًي العملية، من بينهما امرأة تعمل بذات الشركة، مع استرجاع 510 مليون سنتيم.

من جهتها، وضعت المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية ببوشاوي حدا لنشاط 11 شخصا استهدفوا، شهر نوفمبر المنصرم، محلات تجارية ومنازل بكل من دالي إبراهيم والشراقة، مع استرجاع 1 مليار و692 مليون سنتيم و1500 أورو وكمية من المجوهرات.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.