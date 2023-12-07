غليزان: حجز كمية من الكوكايين والأقراص المهلوسة

أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنداس في غليزان بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت، تم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى ولايات الغرب، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة وتفتيشها وتفتيش ركابها تفتيشا دقيقا تم العثور بحوزة أحد الركاب على 910 قرص مهلوس من نوع إكستازي مخبأة بإحكام داخل كيس رقائق البطاطا (شيبس)، ومبلغ مالي يقدر بـ 8500 دج، وهاتف نقال.

وعلى إثر ذلك تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. واستفاء لجميع الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص إلى ولاية غربية مجاورة وتفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيه، حيث تم حجز كمية من الكوكايين وسيتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.