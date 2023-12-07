عودة الأمطار ابتداء من الغد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس تساقط أمطار غزيرة على مناطق شمال البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن تساقط أمطار غزيرة تتراوح بين 20 إلى 40 ملم محليا على ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية والبويرة، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار غزيرة مرفوقة بحبات البرد، تصل 50 ملم محليا على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة وقسنطينة، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة 06 سا من صبيحة يوم السبت.

فيما ستعرف ولايات: عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أمطارا غزيرة، تتعدى 50 ملم محليا، وذلك ابتداء من السادسة مساء يوم غد الجمعة، الى غاية السادسة مساء يوم السبت.