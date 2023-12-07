تيبازة: توقيف سارق الأنابيب النحاسية

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث بتيبازة سارق الأنابيب النحاسية الخارجية للربط بالغاز الطبيعي التي طالت عدة مساكن بعمارات مدينة تيبازة في غياب أصحابها.

وجاءت العملية بحسب ما أفادت به مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم إثر تلقي فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بتيبازة عدة شكاوى من مواطنين بخصوص تعرض خطوط الربط بالغاز الطبيعي الخاصة بمساكنهم للإتلاف والسرقة.

وعليه باشرت عناصر الأمن الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة المختصة أين تمكنت نهاية الأسبوع الفارط من توقيف شخص مشتبه فيه متلبسا بجريمة سرقة الأنابيب الخارجية للربط بالغاز الطبيعي التي طالت عدة مساكن بعمارات مدينة تيبازة، مستغلا في ذلك عدم تواجد قاطنيها، كما تم استرجاع كمية من الأنابيب المسروقة التي كانت بحوزته.