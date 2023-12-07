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مجتمع

النعامة: حجز أكثر من 1300 كبسولة من المؤثرات العقلية

7 ديسمبر 2023 ()
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تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز أكثر من 1300 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وقد تمت العملية إثر معلومات مفادها إدخال كميات من هذه السموم بغرض ترويجها في الوسط الحضري.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها الفرقة تحت إشراف النيابة القضائية المختصة من توقيف المشتبه فيهم وضبط وحجز 1320 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أحيل المتورطون على الجهات القضائية المختصة إقليميا عن تهمة حيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

 

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