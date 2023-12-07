تيبازة: الإطاحة بشبكة تروج المؤثرات العقلية

أطاحت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج ونقل المؤثرات العقلية وأوقفت 5 من عناصرها كما حجزت 1967 كبسولة.

أفادت مصالح أمن ولاية تيبازة أن العملية جاءت على إثر معلومات مفادها نشاط شبكة إجرامية في نقل المؤثرات العقلية باتجاه ولاية تيبازة ، وقامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة تحت إشراف النيابة المختصة بترصد تحركاتها ما مكن بحر هذا الأسبوع من توقيف عناصرها على متن مركبة سياحية قادمة من إحدى ولايات الوطن أثناء عملية تسليم كمية من المؤثرات العقلية لأحد المروجين بولاية تيبازة.

العملية أسفرت عن تقديم خمسـة (05) أشخاص مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية في 05 ديسمبر 2023، عن قضية "حيازة المخدرات ذات المنشأ الأجنبي بطريقة غير مشروعة لغرض البيع وتخزينها وشحنها ونقلها باستعمال مركبة والسمسرة فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة " مع حجز 1967 كبسولة ، مركبة سياحية ومبلغ 20.000دج .