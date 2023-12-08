اضطراب جوي يجتاح 44 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة من اضطراب جوي قوي يجتاح شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أفادت أن أمطارا غزيرة تتعدى 40 ملم ستمس ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، والبويرة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية العاشرة ليلا.

وأضاف نفس المصدر، أن أمطارا غزيرة مرفوقة بحبات البرد، تتجاوز 50 ملم، ستتساقط على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة وقسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، بالإضافة إلى برج بوعريريج، وذلك ابتداء من الثالثة زوالا إلى غاية السادسة من مساء يوم السبت.

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من جهة أخرى حذرت المصالح ذاتها، من هبوب رياح قوية، تتعدى سرعتها 70 كلم/سا تجتاح ولايات: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، النعامة، معسكر ووهران، العاصمة، بومرداس، وذلك ابتداء من صباح اليوم إلى غاية العاشرة ليلا.

وفي نشرية خاصة جديدة، حذرت ذات المصالح، من هبوب رياح قوية شمالية غربية، تتعدى 80 كلم/سا، تجتاح ولايات: تيارت، المسيلة، الجلفة، الأغواط والبيض، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية منتصف الليل.

فيما ستعرف ولايات: خنشلة، تبسة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير وتقرت، أم البواقي، الوادي، بالإضافة الى سكيكدة، عنابة والطارف، جيجل، بجاية، رياحا قوية شمالية، إلى شمالية غربية، تتعدى 90 كلم/سا، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من مساء يوم غد السبت.