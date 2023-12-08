مستغانم: يروج المخدرات داخل محله التجاري

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، مع توقيف شخصين وضبط ما يقارب 7 كلغ من المخدرات "القنب الهندي".

وأوضح بيان لشرطة مستغانم، أنه تم حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الترويج، في القضية التي جاءت بعد استغلال عناصر فرقة البحث والتدخل لمعلومات مفادها ترويج أحد الأشخاص للمخدرات (القنب الهندي) بمحله التجاري "كشك".

وأضاف البيان أن التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وبموجب إذن بالتفتيش لكشك المشتبه فيه الرئيسي، الصادر عن الجهة القضائية المختصة إقليميا، تم ضبط 06 كلغ و600 غرام من المخدرات “القنب الهندي” داخل علبة كرطون مُغطاة بكمية من الأرز، كما تم حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وخلال مواصلة التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه آخر ضالع في القضية وتوقيفه، فيما ضبط بمسكن أحد شركائه على أكثر من 5 غرام من المخدرات.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.