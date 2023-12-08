الإطاحة بأخطر عصابة مُختصة في السطو على المصانع

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بوادي السمار في العاصمة، من تفكيك أخطر شبكة إجرامية مـختصة في السطو على الـمصانع.

ووقائع القضية وفق بيان الدرك الوطني، كانت عن طريق تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 لمركز العمليات بالمجموعة مفاده تعرض مصنع ببلدية وادي السمار إلى عملية سطو مُسلح من طرف مجموعة أشخاص مُدججين بالأسلحة البيضاء ويرتدون أقنعة.

وأوضح البيان أن التدخل الفوري والسريع لعناصر الدرك الوطني مكّن من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس يضعون أقنعة وقفازات وبحوزتهم الأدوات التي تم استعمالها في عملية كسر وفتح الأبواب، مع استرجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، 4 عجلات مطاطية و4 بطاريات، ومختلف الأشياء المستعملة في السرقة.

كما مكّن التحقيق المُعمق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس عن طريق استعمال أحدث تقنيات التحري والسماع مع استغلال تسجيلات الكاميرا والفيديوهات المُسترجعة من طرف جميع الضحايا لمختلف المصانع وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من توقيف كل أفراد الشبكة والمُقدر عددهم بستة أشخاص، مع حجز سيارتين ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السرقة، بالإضافة إلى حل عدة قضايا عالقة لنفس الأسلوب المنتهج من هذه العصابة على مستوى إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد جناية، السرقة المقترنة بظروف حمل أسلحة ظاهرة، العنف، التهديد، التعدد، الليل، التسلق، الكسر واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب.