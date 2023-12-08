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مجتمع

غليزان: توقيف شخص بحوزته صفيحتين من القنب الهندي

8 ديسمبر 2023 ()
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز صفيحتين من المخدرات (راتنج القنب الهندي).
وهذا بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات باستعمال دراجته النارية على مستوى أحياء مدينة غليزان. وبعد عملية الترصد، تم توقيفه على متن دراجته النارية من نوع كوكسي. وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على صفيحتين من (راتنج القنب الهندي). وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

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