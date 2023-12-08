الإطاحة بمروجي الكوكايين بالأحياء الشعبية في عنابة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة، عشية أول أمس، في إطار محاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالكوكايين.

تعود تفاصيل القضية، إلى نهاية الأسبوع الفارط، حينما تلقت مصالح أمن الولاية بلاغا من طرف أحد المواطنين، مفاده وجود كيس مشبوه داخل عداد الغاز الطبيعي بإحدى العمارات الكائنة بقطاع اختصاص الأمن الحضري الرابع .

وفور تلقيها البلاغ تنقل عناصر الشرطة القضائية على الفور إلى عين المكان، حيث اتضح أن الكيس المشبوه يحتوي على مادة الكوكايين قدر وزنها بـ 338 غرام.

وقد باشرت فرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية تحرياتها، في الملف، حيث تمكنت بفضل احترافية قوات الشرطة و الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة من تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما، و يتعلق الأمر بشخصين ، من ذوي السوابق القضائية ، تتراوح أعمارهما مابين 24سنة و 43 سنة .

وتم تقديم المشتبه فيهما عشية أول أمس، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتخزين و الحصول قصد البيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، و جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة .

من جهة أخرى، وضعت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، في إطار تضييق الخناق على شبكات المخدرات، حدا لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة الإكستازي، مع توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 سنة و35 سنة.

واسفرت العملية، حسب مصالح الامن، من حجز 3765 قرص من المخدرات الصلبة الإكستازي، بوزن 02 كيلوغرام و290 غرام، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وتمت إحالة المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بتاريخ 07 ديسمبر الجاري، عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع وحصول وحيازة وعرض وشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى جناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مؤثرات عقلية وجنحة تبييض الأموال.