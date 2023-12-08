بعد معاناة .. الطفل إلياس يسافر إلى ألمانيا للعلاج

يشد الطفل إلياس جودي القاطن بولاية المغير وبعد معاناة دامت لأكثر من ثلاثة سنوات، مع داء الفيل على مستوى اليدين رحاله إلى ألمانيا في الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وقد تمكن الطفل من الحصول على التأشيرة بعد الطلب الذي تقدمت به جمعيتي الشفاء والواحة الدولية حسب رئيس خليل موساوي رئس جمعية الشفاء بالمدية التي تتابع حالة جودي منذ سنوات بعد عدة محاولات.

يذكر أن جمعية الشفاء التي أعلنت عن تنظيم تيليطون دولي لاستكمال أشغال انجاز مركز وطني للعلاج من داء الفيل بمنطقة الشراشرية بالمدية ساهمت في التكفل بعدة حالات عن طريق حملات التضامن من إرسال عدة حالات إلى دول أوروبا.