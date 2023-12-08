سكيكدة: حجز 6931 كبسولة من المؤثراث العقلية

تمكنت فرقة الشرطة بأمن عزابة من توقيف شخصين 47 و50 سنة وحجز 6000 كبسولة من المؤثراث العقلية بعد استغلال معلومات تحصلت عليها مفادها تحركات مشبوهة لشخصين بصدد إبرام صفقة لبيع كمية من المؤثراث العقلية وهو ما توصلت إليه عملية البحث والتحري وبعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبالتنسيق المتواصل مع النيابة المختصة بعزابة تمكن فوج البحث والتحري من تحديد مكان ووقت عقد صفقة البيع الكمية ليتم في الوقت المناسب من الإطاحة بالمشتبه فيهما اللذان كانا قرب سيارة نفعية من الحجم وكيس كبير الحجم بداخله 6 آلاف كبسولة من المؤثراث العقلية بريقابالين 300 ملغ كما تم حجز 40 كبسولة كانت داخل منزل احد المشتبه فيهما وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة.

في نفس السياق تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف شخص مسبوق قضائيا يبلغ 38سنة وحجز 931 كبسولة من المؤثراث العقلية بريقابالين عملية البحث والتحري التي باشرتها عناصر الفرقة بعد رصدهم لنشاط احد الأشخاص في ترويج السموم بوسط مدينة سكيكدة بالضبط على مستوى حي قدور بليزيدية حيث ضبطت بحوزته كمية تقدر بـ76كبسولة كما تمكنت الفرقة من حجز كمية أخرى تقدر بـ 855 كبسولة من نفس الدواء وبعد إتمام إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.