اضطراب جوي يجتاح عدة ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، باستمرار تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة سيتواصل إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على كل من ولايات قالمة، الطارف، سوق أهراس وعنابة. كما تتوقع ذات المصالح، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة وسطيف.

وحذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال والزوابع الرملية، قد تتعدى سرعتها 90كلم/سا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على ولايات خنشلة، تبسة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، سكيكدة، عنابة والطارف، وتستمر الرياح إلى غاية منتصف نهار اليوم على كل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي كما نبه ذات المصدر إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على كل من ولاية أولاد جلال، ورقلة والمنيعة.