سيدي بلعباس: جريمة قتل بسيدي لحسن

اهتزت بلدية سيدي لحسن 4 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس سهرة يوم الجمعة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها المدعو "ح. عبد القادر" في العقد الثالث من العمر وذلك بعد تلقيه لطعنات خنجر قاتلة على يد شخص باشرت قوات الشرطة أبحاثا مكثفة لأجل توقيفه.

وقد عثر على الشاب وهو ملقى على الأرض فاقد للوعي غير بعيد عن مقر معهد التكوين المهني ببلدية سيدي لحسن خلال تدخل أفراد وحدة الحماية المدنية "نوالة بن موسى" لإسعافه على خلفية تلقي مركز التنسيق العملي نداء كان قد أشار الى وجود شخص من جنس ذكر مجهول الهوية في حاجة ماسة إلى الاسعاف ،

قبل أن تؤكد المعاينة الطبية التي اشرف عليها طبيب الحماية المدنية مفارقة المعني للحياة ما عجل بتحويله صوب مصلحة حفظ الجثث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة .