توقيف فتاة وحجز كمية من المؤثرات العقلية في ورقلة

تمكن عناصر كتيبة التدخل السريع بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية ورقلة ، توقيف فتاة تبلغ من العمر 19 سنة بحوزتها 1455 كبسولة من المؤثرات العقلية أجنبية المنشأ.

وحسب بيان صادر عن شرطة ورقلة ،فإن العملية جاءت نتاج عملية بحث وتحري باشرها عناصر كتيبة التدخل السريع بعد تلقيهم لمعلومات مفادها وجود إمرأة بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية من مدينة ورقلة إلى إحدى الولايات الغربية.

وأضاف البيان ذاته أن المشتبه فيها (19سنة) تم توقيفها بمحطة نقل المسافرين ورقلة من طرف فوج عملياتي خاص تابع للفرقة مع ضبط كمية بحوزتها تقدر بـ 1455 كبسولة ، مشيرا إلى أنه وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي و تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة بمحكمة ورقلة .