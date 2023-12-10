سطيف : الإطاحة بشبكة دولية منظمة عابرة للحدود

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية كانت تنشط في ترويج حبوب الإجهاض والمؤثرات العقلية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضم 07 أشخاص من بينهم امرأة، ينحدرون من عدة ولايات، في حين الممون الرئيسي ينحدر من دولة مجاورة في الحدود الجنوبية، تشعبت مهامهم ضمن الشبكة.

حيثيات القضية تعود لرصد حساب الكتروني يعرض للبيع عبر مجموعات مغلقة وعبر تطبيق مسنجر بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أدوية تستعمل للإجهاض بسعر يتراوح بين مليون و2 مليون سنتيم، ليتم فتح تحقيق معمق ومباشرة التحريات التقنية من قبل الفرقة التي قامت بعدة عمليات ترصد وتفتيش سيبراني، مكنت من الوصول لقرائن تدين بعض الأشخاص تم توقيفهم تباعا وفي أماكن متفرقة.