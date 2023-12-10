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مجتمع

دورة تكوينية للصحفيين حول أهمية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.

10 ديسمبر 2023 ()
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نظمت وزارة الصحة، المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، اليوم الأحد بفندق سوفيتال بالعاصمة يوما إعلاميا تكوينيا لفائدة الصحفيين حول أهمية التلقيح ضد فيروس الانفلونزا .
يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية لسنة( 2023- 2024 ).
تلقى الصحافيون الحاضرون في هذا اليوم التكويني شروحات من طرف مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة ،السيدة سامية حمادي و البروفيسور كمال جنوحات مختص في علم المناعة ورئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة حول أهمية تلقي اللقاح ومدى مساهمته في التقليل من مضاعفات الانفلونزا الموسمية ، كما أوصى البروفيسور بضرورة تعزيز الحملات التوعوية و التحسيسية لحث أكبر عدد من المواطنين على اخذ اللقاح قصد تعزيز مناعتهم خاصة الفئات المسنة والنساء الحوامل و المصابين بالأمراض المزمنة .
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