دورة تكوينية للصحفيين حول أهمية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.

نظمت وزارة الصحة، المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، اليوم الأحد بفندق سوفيتال بالعاصمة يوما إعلاميا تكوينيا لفائدة الصحفيين حول أهمية التلقيح ضد فيروس الانفلونزا .

تلقى الصحافيون الحاضرون في هذا اليوم التكويني شروحات من طرف مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة ،السيدة سامية حمادي و البروفيسور كمال جنوحات مختص في علم المناعة ورئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة حول أهمية تلقي اللقاح ومدى مساهمته في التقليل من مضاعفات الانفلونزا الموسمية ، كما أوصى البروفيسور بضرورة تعزيز الحملات التوعوية و التحسيسية لحث أكبر عدد من المواطنين على اخذ اللقاح قصد تعزيز مناعتهم خاصة الفئات المسنة والنساء الحوامل و المصابين بالأمراض المزمنة .