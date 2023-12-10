الجلفة: تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

أشرف والي ولاية الجلفة اليوم على تنصيب رؤساء الدوائر الجدد الذين عينوا خلال الحركة في سلك الدوائر التي قامت بها السلطات العليا للبلاد و قد جرت العملية بالقاعة الاجتماعات بمقر الولاية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات الأمنية والعسكرية، نواب البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية،أعضاء المجلس الاعلى للشباب، والمديرين التنفيذيين رؤساء المجالس البلدية

و قد شملت مراسيم التنصيب لـ 7 رؤساء دوائر

تم على إثرها تحويل رشيد روام رئيس دائرة سيدي لعجال ليشغل ذات المنصب بدائرة الشارف.

فيما تم تعين كل من علي حيمود بهلول رئيسا لدائرة سيدي لعجال قادما من دائرة الكويف ولاية تبسة.، صفار يحيى رئيسا لدائرة الجلفة قادما من دائرة باتنة، بورقبة رشيد رئيسا لدائرة الإدريسية قادما من دائرة الثنية ولاية بومرداس.

نفراجي بلقاسم رئيسا لدائرة دار الشيوخ قادما من دائرة فرندة ولاية تيارت، محنون محمد رئيسا لدائرة البيرين قادما من دائرة شروين ولاية تيميمون، بلعميري لخضر رئيسا لدائرة حد الصحاري والذي كان يشتغل رئيس مصلحة بولاية البويرة، من جهته والي الولاية اسدى تعليمات للسادة رؤساء الدوائر على ضرورة الاصغاء والتكفل لانشغالات المواطنين وتحسين أداء المرفق العام ، كما قام بتوديع رؤساء الدوائر المغادرين.



