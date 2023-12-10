شرطة مستغانم تعالج 471 قضية ترويج المخدرات والحرقة

تمكنت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم خلال شهر نوفمبر من معالجة 754 قضية مختلفة،471 قضية متعلقة بحيازة وترويج المخدرات،و14 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية،و7 قضايا تتعلق بالهجرة غير شرعية عبر البحر تورط فيها 30 شخصا.

وخلال نفس الفترة تمكنت مختلف الفرق العملياتية من حجز 382.90 غ من المخدرات،و قرابة الكيلوغرامين من الكوكايين و 7513 قرصا مهلوسا بالإضافة الى 1980 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام مع مركبتين محل سرقة ودراجة نارية.إلى جانب قضايا أخرى مختلفة.

وتفيد خلية الاتصال والعلاقات العامة أن هاته النتائج الايجابية تأتي نتيجة الجهود المبذولة من قبل المصالح العملياتية لأمن ولاية مستغانم،والتواجد الأمني الميداني المكثف عن طريق الدوريات الراجلة والراكبة لضمان أمن المواطن،وسلامة ممتلكاته،بالإضافة إلى الحس الأمني لدى المواطن وتمتعه بثقافة التبليغ الذي ساهم في حل العديد من القضايا نتيجة المعلومات المقدمة