الإطاحة بشبكة اجرامية تنشط في الاستيراد و الاتجار بالمؤثرات العقلية

أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بنشاط شبكة اجرامية تنشط في مجال الحيازة، النقل، تسليم، استيراد و شراء قصد البيع و التهريب باستعمال وسيلة نقل للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ، العملية جاءت بعد توقيف شخص على مستوى مركز الحدود البرية أم الطبول على متن مركبة سياحية من قبل مصالح الجمارك و مصالح الشرطة بأم الطبول ضبط على متن مركبته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 11الف و 800 قرص مؤثر عقلي كانت مخبأة بإحكام قادما من الدولة المجاورة تونس ،

وقد باشرت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة اقليما وافضت الى التعرف على باقي افراد الشبكة الاجرامية يتعلق الأمر بأربعة اشخاص ينحدرون من ولايتي قالمة و سوق أهراس اين تم توقيف المشتبه في الرئيسي المنحدر من ولاية سوق اهراس في العقد الثالث من العمر كما تم التعرف على افراد الشبكة الاجرامية من بينهم شخص محل عدة اوامر بالقبض ، وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية أنجزت مصالح الشرطة ملف إجراء قضائي ضدهم وتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن جناية حيازة، نقل، تسليم، استيراد و شراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة و جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل ،