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مجتمع

تفحم امرأة في حريق شقة بولاية الجزائر

11 ديسمبر 2023 ()
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توفيت صبيحة هذا اليوم الإثنين امرأة في حريق شقة ببلدية بني مسوس في ولاية الجزائر.
وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن أعوانها تدخلوا صبيحة هذا الإثنين على الساعة السادسة وست وثلاثين دقيقة (06:36)، من إخماد حريق شقة في الطابق الأرضي لعمارة من 06 طوابق بحي 384 مسكن ببلدية بن مسوس دائرة بوزريعة.
وأضاف المصدر ذاته بأن الحريق تسبب في تفحم امرأة تبلغ من العمر 54 سنة وإصابة ضحية أخرى بصعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

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