آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

ضبط 67 ألف كبسولة بأم البواقي

11 ديسمبر 2023 ()
+ -

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة

وأفاد بيان للدرك الوطني، أن لعملية النوعية جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقل عبر إقليم الاختصاص، أين وضعت خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة إلى أن تم رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بالطريق البلدي رقم 1601 في شقه الرابط بين بلديتي فكيرينة وأم البواقي،

وبعد تفتيشها عثر بالمقاعد الخلفية على 67335 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، وعلى الفور تم توقيف سائق المركبة ومالكها ومرافقه وحجز الأقراص المهلوسة ووسيلة النقل.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صادي وبن شيخة ومحرز يقاطعون احتفالات الكاف

    8072 قراءة
  • 3

    الرئيس تبون يوجه رسالة الى الشعب الجزائري

    5900 قراءة
  • 4

    أهم قرارات مجلس الوزراء

    5790 قراءة
  • 5

    غوتيريش.. صوت للعدل على مائدة اللئام

    3319 قراءة