ضبط 67 ألف كبسولة بأم البواقي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة

وأفاد بيان للدرك الوطني، أن لعملية النوعية جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقل عبر إقليم الاختصاص، أين وضعت خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة إلى أن تم رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بالطريق البلدي رقم 1601 في شقه الرابط بين بلديتي فكيرينة وأم البواقي،

وبعد تفتيشها عثر بالمقاعد الخلفية على 67335 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، وعلى الفور تم توقيف سائق المركبة ومالكها ومرافقه وحجز الأقراص المهلوسة ووسيلة النقل.