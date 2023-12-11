مستغانم: توقيف 39 سارقا و119 مطلوبا من العدالة

تمكنت مختلف الفرق العملياتية بأمن ولاية مستغانم من معالجة 37 قضية بخصوص سرقة الهواتف النقالة مع توقيف 39 شخصا من بينهم 05 قصر متورطين في قضايا سرقة الهواتف النقالة بالخطف والنشل.

وجاءت عملية توقيف المشتبه فيهم بعد إعداد مخطط أمني يستهدف النقاط التي تشهد سرقة الهواتف النقالة، حيث تم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة بالزي المدني والرسمي واستغلال مختلف الوسائل التقنية اللازمة، مما أسفر عن توقيف 39 متورطا وحل 37 قضية متعلقة بسرقة الهواتف النقالة مع استرجاع 10 هواتف وتسليمها لأصحابها.

وفي إطار البحث عن الأشخاص المطلوبين من قبل العدالة تمكنت مختلف المصالح العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 21 شخصا محل أمر بالقبض و71 شخصا محل إكراه بدني و27 شخصا محل صدور أحكام وقرارات بالحبس. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.