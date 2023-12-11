العاصمة: توقيف 16 شخصا ضمن شبكات إجرامية منظمة

أوقفت شرطة الجزائر العاصمة في عمليات متفرقة، 16 شخصا من بينهم فتاتين، ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مع حجز مخدرات وأسلحة بيضاء

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى وأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء لكل من فرقة الشرطة القضائية والأمن الحضري الرابع عشر "زرهوني مختار" و فرقة الشرطة القضائية باب الوادي، "تمكنت الأسبوع الفارط وفي قضايا متفرقة من توقيف 16 شخصا من بينهم فتاتين ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة تمتهن الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية".

وجاءت قضايا الحال هذه -يضيف البيان- "استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، لتباشر الضبطية القضائية إثرها التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم".

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، "تمت برمجة عمليات شرطية لهذه البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة".

وقد أفضت هاته العمليات -حسب ذات المصدر-إلى "توقيف 16 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 1642 قرص مؤثر عقلي, 200 قرص مخدرات صلبة، 811 غرام مخدرات قنب هندي، 170 غرام مخدرات صلبة كوكايين، 6 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأشكال، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 887500 دج من عائدات ترويج السموم، ومركبة سياحية تستعمل في نقل هذه السموم".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.