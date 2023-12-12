خطوط جوية جديدة نحو هذه الوجهات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، رفع عدد الرحلات الجوية نحو عدة وجهات الدولية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالتكفل الأمثل بتنقلات المواطنين من وإلى الجزائر.

وجاء البرنامج على النحو التالي:

الجزائر - مدريد - الجزائر : الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.

الجزائر - برشلونة - الجزائر: المرور من أربع إلى سبع رحلات في الأسبوع.

إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان والجمهورية العربية السورية على الشكل التالي:

الجزائر - بيروت - دمشق - الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، ابتداء من 21 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، ابتداء من 09 جانفي 2024.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة النقل عن إطلاق خط جوي داخلي جديد، عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف.

وسيكون الخط الجوي الجديد على المسار التالي:

الجزائر - تندوف - أدرار - الجزائر: بمعدل رحلة في الأسبوع، حيث سيشرع في الاستغلال التجاري لهذا الخط ابتداء من 17 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.