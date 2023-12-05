خبيب يؤكد شفاءه من المالاريا ويتأسف لما نشر

طمأن اليوتيوبر صانع المحتوى الجزائري، خبيب كواس، محبيه بعد إصابته بالملاريا خلال زيارته الأخيرة إلى كوت ديفوار.

وأكد خبيب عبر صفحته على أنستغرام، صحة الخبر وتعافيه من المرض وهو الآن بصحة جيدة. وكتب خبيب: "السلام عليكم.. شكرا لكم جميعا على الرسائل.. أولا، صحيح أصبت بالملاريا أثناء إقامتي في كوت ديفوار.. وثانيا، الحمد لله صحتي جيدة ولا داعي للقلق".

وتابع خبيب: "أنا تعافيت منذ أكثر من يومين ودخلت الجزائر. كان من المفروض الرجوع يوم 25 ولكن بسبب المرض غيرت التذكرة. وهذا كان على حسابي الخاص عكس ما تم ترويجه على القنوات أنه تم نقلي".

واستنكر خبيب طريقة نشر الخبر على بعض القنوات قائلا: "تمنيت لو الخبر لم ينشر بهذه الطريقة.

وندري من قام بتسريبه.. لأنه سبب لي إحراجا مع العائلة وهلع كبيرين.. لم أخبر محيطي بهذا المرض لحد الآن حتى لا أحيرهم.. لكن فجأة الهاتف ينفجر ومنهم من دخل في حالة ذعر بعد تلقي الخبر"

و أكد خبيب، أنه سيواصل فيديوهات مغامرته في كوت ديفوار. كما سيعود للبلد من أجل متابعة المباراة الأولى للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، في خضم منافسات كان كوت ديفوار.