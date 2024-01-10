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مال و أعمال

أسعار النفط ترتفع

11 جانفي 2024 ()
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ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، خلال تعاملات اليوم الخميس وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع تزايد التوترات الجيوسياسية.

جاء ذلك وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع مزيد من الهجمات على غزة وعلى الشحن في البحر الأحمر، حتى في الوقت الذي حدّت فيه زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية من المكاسب.

وبحلول الساعة 07:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2024، بنسبة 0.85%، لتسجل 77.45 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري بنسبة 0.83%، لتصل إلى 71.96 دولارًا للبرميل

 

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