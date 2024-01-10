مستغانم: رفع التجميد عن مشروع هام

تم رفع التجميد عن مشروع خط النقل بالسكة الحديدية حاسي مفسوخ (ولاية وهران) - مستغانم, حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس مصالح الولاية.

وأفادت ذات المصالح بأن "والي مستغانم أحمد بودوح عقد مؤخرا اجتماعا مع مسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات و متابعة الاستثمارات في السكك الحديدية و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و المدراء التنفيذين المعنيين بهذا المشروع فضلا عن رؤساء دوائر مستغانم و حاسي مماش و عين النويصي و رؤساء المجالس الشعبية لـ6 بلديات".

وفي هذا الصدد أعلن مسؤولو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية عن "رفع التجميد عن مشروع هذا الخط الواعد الذي سيساهم في دفع التنمية المحلية والاقتصادية بولايتي مستغانم ووهران".

وقام بودوح بإقتراح أرضية على مستوى إقليم بلدية فرناكة لتوطين قاعدة الحياة للمشروع، كما أمر جميع الإدارات المعنية بالتنسيق مع الوكالة المعنية لرفع التحفظات الإدارية والتقنية.

و كلف ذات المسؤول المدير الولائي للنقل بالإشراف على تنسيق التدخلات بين جميع الفاعلين و مرافقة القطاعات مع الاهتمام بشكل كبير بالشطر الرابط بين المحطة الرئيسية للقطار بوسط مدينة و ميناء مستغانم التجاري.

وبعد الاطلاع بشكل مفصل على مدى تقدم الإجراءات الإدارية والتقنية للمشروع الذي يمتد على مسافة 55 كلم والذي بقي مجمدا منذ 2016 برمج الوالي لقاءا تقييما آخر في 24 يناير الجاري، مثلما تم توضيحه.

ودعا بودوح في نهاية الاجتماع إلى الإسراع في إنجاز هذا المشروع الحيوي في آجال 30 شهرا. كما أسدى تعليمات تخص أولوية التوظيف لأبناء المنطقة والشباب القاطنين بالجوار.