مركب بلارة يصدر لأكثر من 15 بلدا

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى ولاية جيجل استهلها بمعاينة مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية وهي شركة مختلطة مختصة في صناعة الحديد والصلب (حديد التسليح واللفائف الحديدية) والذي تم تدشينه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفق بيان الوزارة، استمع الوزير عون إلى عرض قدمه المدير العام للشركة يوسف بن أحمد المهندي المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية القطرية للصلب الذي أكد أن المركب دخل مرحلة الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2.5 مليون طن في السنة، كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية للمشروع تقدر بـ2 مليون طن أيضا والتي ستعزز الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحديد والصلب لاسيما مع استغلال خامات الحديد انطلاقا من منجم غار جبيلات لتصل القدرات الإنتاجية للمركب إلى 4 ملايين طن سنويا من منتجات الحديد، وفقا للاتفاق المبرم بين الجزائر وقطر في عام 2022 لاستكمال المرحلة الثانية من لتوسعة مركب "بلارة" للصلب، حيث يشغل المركب حاليا أكثر من 2700 موظف ويقوم بتكوينهم في شتى المجالات، مع ضمان هذا التكوين للتحكم أكثر في مسار الإنتاج، كما قامت الشركة مؤخرا بالتصدير لأكثر من 15 بلد أجنبي.

أسدى الوزير جملة من التوصيات أهمها الإسراع في توسعة المشروع لتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق أكثر من 1500 منصب شغل جديد.

في الأخير أكد الوزير أن الشراكة الجزائرية القطرية أحسن نموذج لشراكة بين بلدين عربيين كما دعا الوزير إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية من المشروع لتعزيز وتطوير القدرات الإنتاجية للمركب وتغطية السوق الوطنية مع ضمان السعر الجودة والنوعية.