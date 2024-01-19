بن ناصر مصاب

تعرّض الدولي الجزائري، متوسط ميدان ميلان، إسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، لِإصابة على مستوى العضلات المقرّبة للفخد.

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة بن ناصر، في مباراة الغد، حيث شعر بآلام على مستوى العضلات المقربة للفخذ، عقب نهاية الحصة التدريبية الأخيرة، ما أجبر الجهاز الطبي على نقله إلى مستشفى بواكي للخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي.

وأشارت مصادر عليمة، الى أن مشاركة بن ناصر من عدمه، ستتحدد صبيحة الغد، بناءً على نتائج الفحص الطبي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي، غدًا السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.