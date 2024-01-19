أصداء من بواكي

صادي يعود من أبيدجان

عاد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي مساء أول أمس من أبيدجان، والتحق ببعثة المنتخب في فندق الملعب ببواكي.

وقال مصدر عليم إن رئيس الفاف باشر التحضيرات لإمكانية تنقل "الخضر" إلى مدينة ثانية، سواء كورغو أو أبيدجان، في حال التأهل للدور ثمن النهائي كثاني أو حتى ثالث المجموعة على التوالي.

زياني يترشح لتدريب منتخب أقل من 17 سنة

كشف اللاعب الدولي الأسبق كريم زياني، في حديث مع "الخبر"، بأنه تقدم بترشحه لتدريب المنتخب الوطني تحت 17 سنة، وبأنه يتطلع لأن يحصل على هذه الفرصة لتقديم خبرته الطويلة لفائدة شباب "الخضر".

زياني الموجود في بواكي، بصفته أحد أساطير الكاف، عبر لنا عن تعبه من الطلبات الكثيرة للصحافة الجزائرية لمحاورته، خاصة أنه يضطر لكل مرة أن يجيب على نفس الأسئلة في كل مرة.

والد شايبي حاضر

سجل والد اللاعب الدولي الجزائري فارس شايبي حضوره ببواكي لمتابعة أول مشاركة لنجله في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وهنا التقى بعدد من أبناء الجالية الذين ينحدرون من مدينة ليون بفرنسا الذين جاؤوا بدورهم لتشجيع المنتخب، في ثاني تجربة لهم بعد تجربة متابعة كأس العرب بقطر، ومن بين هؤلاء هناك جيران للاعب الدولي الفرنسي نبيل فكير، الذين أكدوا حسرتهم على عدم التحاق "جارهم" بالمنتخب الجزائري رغم تعلقه الكبير هو عائلته بالوطن.

الجنوب إفريقي أبونجيل لإدارة المباراة

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الجنوب إفريقي أبونجيل توم لإدارة القمة بين الجزائر وبوركينافاسو، وهو حكم دولي منذ 2016، ويملك في رصيده 103 مباراة دولية، وسيكون إلى جانبه كل من الحكم سوروبورسات من ليزوتو كحكم مساعد أول، والحكم مونتينغرو كحكم مساعد ثان، والحكم الإثيوبي باملاك تيسيم كحكم رابع، فيما سيشرف الحكم الأنغولي غيزلان على تسيير غرفة التحكيم بتقنية الفيديو.

"ثأريةّ الخيول"

أجمع عدد من أعضاء البعثة الصحفية الإيفوارية، الذين التقى بهم مبعوث "الخبر" على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الجزائر وبوركينافاسو أمس، بأن المباراة تكتسي طابعا ثأريا بالنسبة للبوركينابيين، بعد أن وقف المنتخب الجزائري في طريقهم إلى المونديال في مناسبتين: 2013 (تصفيات مونديال البرازيل) و2021 (تصفيات مونديال قطر). وأكد محدثونا بأن هناك قناعة بأن الجزائر حرمت جيلين متميزين في الكرة البوركينابية من الوصول لأكبر محفل عالمي.

بواكي ستكون مثل بوبوديالاسو..

قالت صحفية التلفزيون البوركينابي مريم واتارا، في تصريح لمبعوث "الخبر" بخصوص تنقل البوركينابيين إلى ملعب السلام وعدد الحضور المتوقع: "بواكي مثل بوبوديولاسو (المدينة الثانية في بوركينافاسو).. هناك عدد كبير من أفراد الجالية، وهناك الآلاف الذي سيصلون عبر الحدود، ستلعبون وكأنكم في بلدنا، أضف إلى هذا أن جماهيرنا الوفية، وبسبب عدم تأهيل ملعبنا بواغادوغو منذ أكثر من سنتين، اشتاقت كثيرا لحضور مباراة المنتخب، وعليه لن تفوّت فرصة الحضور بقوة إلى ملعب السلام".

"عبوس" بلماضي وارتياح فيلود

وصل جمال بلماضي إلى المؤتمر الصحفي لمباراة الجزائر وبوركينافاسو وكل علامات الانقباض والقلق والعبوس بادية على محياه، والحال لم يكن أفضل بالنسبة لبن ناصر الذي بدا كأنه شارد الذهن، يتكلم بتثاقل غير معهود. اللحظة الوحيدة التي ابتسم فيها بلماضي كان لما رد على سؤال صحفي موريتاني حول رأيه في منتخب بلاده، وقال له "سأرد عليك لأنك ترتدي لباسا أزرق جميلا".

بالمقابل، وصل فيلود ويوسوفو مرتاحين مبتهجين لمقابلة ممثلي الإعلام، وكثيرا ما مازح الحضور، الأمر الذي يعكس حجم الضغوط المفروضة على كل واحد قبل هذه المباراة الهامة.

"الفنك الذهبي" و "ديزاد باور"

ظاهرة جديدة طفت للسطح بمناسبة مباراة الجزائر وأنغولا، وهي ظهور رابطات خاصة بالمشجعين في المنتخب الوطني (بعد أن كانت حكرا على الأندية فقط)، الأولى تسمي نفسها "الفنك الذهبي" وترتدي أقصمة حمراء، والثانية تسمى نفسها "ديزاد باور" وترتدي أقمصة خضراء، والظاهر أن هناك نوعا من المنافسة والندية بين الثنائي، لدرجة أن كل طرف كان يرفض التجاوب مع الأغاني التي كان يرددها الطرف الآخر.