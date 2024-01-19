القنوات الناقلة لمباراة "الخضر" وبوركينا فاسو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، صوب ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، ضمن الجولة الثانية لكأس إفريقيا.

وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريا عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت - beIN SPORTS"، ومن ضمنها مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب بوركينا فاسو.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الأرضية التي أعلنت عن إذاعة 17 مباراة ضمن مباريات بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وتنقل المباراة عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

ومن الممكن متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.