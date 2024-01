Algérie-Burkina Faso: les chaines qui diffusent le match

Les verts affronteront aujourd’hui au stade de la Paix de Bouak le Burkina Faso pour le deuxième tour de la Coupe d’Afrique.

Les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations sont exclusivement retransmis sur le groupe "beIN sport", y compris le match de l’équipe nationale contre le Burkina Faso.

Le match sera également diffusé sur la chaine terrestre qui a annoncé la diffusion de 17 matchs de la CAN, et sur "BeIN sport HD 1 MAX" et "BeIN port HD 2 MAX".

Il est possible de suivre le match en ligne via l’application TOD ou l’application beIN Connect.