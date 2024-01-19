فيغولي يعود إلى تشكيلة الخضر

أعلن الناخب الوطني، جمال بلماضي، تشكيلة الأفناك لمواجهة بوركينا فاسو، اليوم السبت على ملعب السلام ببواكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وأجرى بلماضي تغيير على التشكيل الذي خاض المباراة الأولى أمام أنغولا.

وأشرك بلماضي، سفيان فيغولي في مركز صانع ألعاب بدلا من فارس شايبي لأسباب فنية.

كما فضل إبعاد إسماعيل بن ناصر نجم ميلان، بعد شعوره بآلام على مستوى العضلات.

وفيما يلي قائمة المحاربين:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

الدفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني وعيسى ماندي

الوسط: نبيل بن طالب، راميز زروقي وسفيان فيغولي

الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح