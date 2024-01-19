بونجاح يبقي على الآمال (فيديو)

اكتفى المنتخب الوطني بنتيجة التعادل أمام نظيره البوركينابي (2-2)، زوال اليوم السبت، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكانت الأمور أن تكون أسوأ لولا هدف بغداد بونجاح في الوقت بدل الضائع ما يبقي على آمال "الخضر" في التأهل للدور الثاني لكن شريطة تحقيق الفوز في الجولة الثالثة ضد موريتانيا.

وبدأت المقابلة التي أجريت تحت درجة حرارة عالية، على ملعب السلام ببواكي، لصالح أشبال بلماضي الذي سيطروا على كافة مجريات الشوط الأول غير أن رعونة المهاجمين فوتت عدة فرص سانحة، ليأتي العقاب من أول محاولة للمنافس الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 45+3 عن طريق كوناتي الذي كسر مصيدة التسلل ووجه رأسية محكمة خادعت الحارس ماندريا.

في الشوط الثاني، أقحم بلماضي عمورة في مكان فغولي وهو ما أعطى نفسا جديدا لهجوم "الخضر"، الذين عادوا سريعا في النتيجة عن طريق بونجاح مستغلا دربكة داخل منطقة الجزاء إثر تنفيذ مخالفة من بلايلي في الدقيقة 51.

وواصل زملاء بن سبعيني اندفاعهم نحو الهجوم وكانوا قريبين في مضاعفة النتيجة، غير أن الأخطاء الدفاعية الفادحة ضربت المنتخب الوطني مجددا، وفي لقطة مشابهة لتلك التي حدثت مع بن طالب في مقابلة أنغولا، تسبب آيت نوري في ضربة جزاء للمنافس، بعد العودة لـ"الفار"، سجلها تراوري في الدقيقة 71.

وأجرى بلماضي عدة تغييرات بعد ذلك بدخول وناس، شايبي وسليماني وهو ما أثمر هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق بونجاح بعد تنفيذ ركنية من وناس، ليعلن بعدها الحكم نهاية المقابلة بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وبعد تضييع فرصتين والاكتفاء بالتعادل في المواجهتين الأولتين، يبقى أمام محاربي الصحراء فرصة وحيدة وهي الفوز بالمقابلة الأخيرة ضد المنتخب الموريتاني، هذا الثلاثاء بنفس الملعب، من أجل التأهل للثمن نهائي.

* ملخص المقابلة:

* تفاصيل المواجهة:

* نهاية المقابلة بالتعادل هدفين في كل شبكة

* الدقيقة 90+5: غووووول .. بونجاح يعدل مرة أخرى للمنتخب الوطني

الدقيقة 90+3: مخالفة من تنفيذ شايبي لكنها عالية

* الدقيقة 87: توغل عمورة .. يوزع لكنها بعيدة عن سليماني

* الدقيقة 80: سليماني يدخل في مكان بن طالب

* الدقيقة 79: توزيعة من عمورة ورأسية بونجاح جانبية

* الدقيقة 74: دخول شايبي ووناس في مكان محرز وبلايلي

* الدقيقة 71: الهدف الثاني للمنتخب البوركينابي

* الدقيقة 67: آيت نوري يرتكب خطأ داخل منطقة الجزاء .. "الفار" يتدخل والحكم يعلن عن ضربة جزاء

* الدقيقة 59: سيطرة للمنتخب الوطني .. توزيعة بلايلي وعمورة كاد يضيف الثاني

* الدقيقة 52: فرصة خطيرة جديدة للخضر .. انطلاقة عمورة الذي يوزع وبونجاح يضيع

* الدقيقة 51: غوووول .. هدف التعادل للمنتخب الوطني من تسجيل بونجاح

* د 49: فرصة خطيرة للمنتخب البوركينابي .. تسددية تمر عالية

* بداية الشوط الثاني: دخول عمورة في مكان فيغولي

* نهاية الشوط الأول

* افتتح منتخحب بوركينافاسو باب التسجيل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

* د 43: تسديدة فيغولي من الجهة اليسرى يصدها الحارس.

* بعد 35 دقيقة لعب السيطرة على الكرة "الخضر" 62 بالمائة، بوركينافاسو 38 بالمائة.

* د25: بونجاح يضيع فرصة سانحة لفتح باب التسجيل، غير أن تسديدته من نقطة ضربة الجزاء تجانب القائم.

* د 20: كاد يوسف بلايلي أن يجد نفسه وجها لوجه مع حارس بوكينافاسو لولا تدخل المدافع في آخر لحظة.

* يوسف بلايلي أحسن عنصر لحد الآن، بفضله تحصل مدافع بوركينافاساو على أول بطاقة صفراء في اللقاء.

* د 10: أول محاولة لت "الخضر" عن طريق تسديدة لبلايلي غير أ، الحارس كان في المكان المناسب.

* رفاق رياض محرز يركزون على الجهة اليسرى لدفاع الخصم عن طريق التعويل على سرعة عطال.

* بعد مرور 5 دقائق، المنتخب البوركينابي يحاول الدفاع في منطقة "الخضر".

* بداية اللقاء.

* كما كان متوقعا أخذ سفيان يفغولي مكان بن ناصر المصاب، وغاب أيضا فارس شعيبي ما جعل الناخب الوطني يحافظ على بن طالب في التشكيلة الأساسية مع اقحام رامز زروقي.