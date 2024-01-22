رسميا .. التعادل يكفي "الخضر" للتأهل

أجريت، اليوم الإثنين، مقابلات الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية.

ففي المجموعة الأولى تصدرت غينيا الاستوائية بسبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن نيجيريا الثانية، ثم تأتي كوت ديفوار برصيد ثلاث نقاط وتتذيل غينيا بيساو بدون رصيد.

أما المجموعة الثانية، فتصدر الرأس الأخضر بسبع نقاط، تلاه المنتخب المصري بثلاث نقاط، ثم تقاسمت غانا والموزمبيق المركز الثالث بنقطتين لكل منها.

وعلى ضوء هاته النتائج ووضعية صاحبا المركز الثالث في المجموعتين المذكورتين، بات المنتخب الوطني بحاجة إلى نقطة التعادل فقط ضد نظيره الموريتاني من أجل ضمان التأهل رسميا إلى ثمن النهائي.

في المقابل فإن هاته النتائج تحفز المنتخب الموريتاني كذلك، حيث عاد إلى سباق التأهل رغم الهزيمتين في المقابلتين الأولتين، وأصبح بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة ضد "الخضر" من أجل التواجد في الدور الثاني.